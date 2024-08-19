Tümer Metin'den Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan..."

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından TV100'de açıklamalar yaptı.

"HEM FENERBAHÇE'DEN HEM DE GALATASARAY'DAN..."

"İstediği skoru da aldı, geri döndü, oyunun bir bölümünde hakimiyet elinde tuttu. Ve bu seneki en önemli şey, geçen seneden daha farklı kılan Beşiktaş’ı, fiziki açıdan iyi bir durumda Beşiktaş hem Fenerbahçe’den hem Galatasaray’dan iyi bir durumda, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ve yıldızları var."

"HOCAYI BİR KONUDA ELEŞTİRECEĞİM"

"Şu ana kadar Beşiktaş’ın attığı her zar tuttu. Sadece hocayı bir konuda eleştireceğim, Emirhan bugün sayılmasa da 2 gol attı; sol bekte iyi işler yaptı. Ritim bulmuş oyuncuyu çıkarmaya gerek yok. Semih için de aynı şekilde. İyi oynarken Semih'i oyundan çıkartıyoruz. Neden? Yabancı oyuncuya şans vermek için mi? Yabancı oyuncuyu mutlu etmek için mi? Masuaku bugün var yarın yok ama Emirhan belki de 5-10 sene formanı terletecek. İsim, cisim, ırk fark etmeden performansa bakmak zorundayız. Semih de Emirhan da çok iyi oynadı"

"BÜYÜK TAKIM BÖYLE OYNAR"

"Musrati ile Gedson, Antalyaspor’un geriye yaslanması ile birlikte bütün ikinci topları topladılar. Paulista ile Colley’in de ileri çıkması ile beraber bütün ikinci topları toplamaya başladılar ve atak devamlılığını sağladılar. Semih’in iş yapmasının, Rafa Silva’nın oralarda bitiriciliğinin kullanmasının, Rashica’nın iş yapmasının sebebi geri koşmamaları. Büyük takım böyle oynar"