SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tümer Metin'den Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan..."

Tümer Metin'den Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulacak iddia! ''Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın futbolunu beğendiğini söyleyerek flaş bir iddiada bulundu.

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından TV100'de açıklamalar yaptı.

"HEM FENERBAHÇE'DEN HEM DE GALATASARAY'DAN..."

Screenshot_2

"İstediği skoru da aldı, geri döndü, oyunun bir bölümünde hakimiyet elinde tuttu. Ve bu seneki en önemli şey, geçen seneden daha farklı kılan Beşiktaş’ı, fiziki açıdan iyi bir durumda Beşiktaş hem Fenerbahçe’den hem Galatasaray’dan iyi bir durumda, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ve yıldızları var."

"HOCAYI BİR KONUDA ELEŞTİRECEĞİM"

Screenshot_3

"Şu ana kadar Beşiktaş’ın attığı her zar tuttu. Sadece hocayı bir konuda eleştireceğim, Emirhan bugün sayılmasa da 2 gol attı; sol bekte iyi işler yaptı. Ritim bulmuş oyuncuyu çıkarmaya gerek yok. Semih için de aynı şekilde. İyi oynarken Semih'i oyundan çıkartıyoruz. Neden? Yabancı oyuncuya şans vermek için mi? Yabancı oyuncuyu mutlu etmek için mi? Masuaku bugün var yarın yok ama Emirhan belki de 5-10 sene formanı terletecek. İsim, cisim, ırk fark etmeden performansa bakmak zorundayız. Semih de Emirhan da çok iyi oynadı"

"BÜYÜK TAKIM BÖYLE OYNAR"

Screenshot_4

"Musrati ile Gedson, Antalyaspor’un geriye yaslanması ile birlikte bütün ikinci topları topladılar. Paulista ile Colley’in de ileri çıkması ile beraber bütün ikinci topları toplamaya başladılar ve atak devamlılığını sağladılar. Semih’in iş yapmasının, Rafa Silva’nın oralarda bitiriciliğinin kullanmasının, Rashica’nın iş yapmasının sebebi geri koşmamaları. Büyük takım böyle oynar"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Putin Azerbaycan'da! Ortak bildiri imzalanacak! Aliyev ailesi evinde ağırladı

Putin Azerbaycan'da! Ortak bildiri imzalanacak! Aliyev ailesi evinde ağırladı

Kan donduran cinayet! 3 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü

Kan donduran cinayet! 3 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü

Beşiktaş liderliği bırakmıyor!

Beşiktaş liderliği bırakmıyor!

Başakşehir'de Figueiredo, orta sahadan inanılmaz bir gol attı!

Başakşehir'de Figueiredo, orta sahadan inanılmaz bir gol attı!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti! Neler oldu neler...

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti! Neler oldu neler...

Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden takip etti!

Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor maçını tribünden takip etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.