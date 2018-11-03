SPOR

Tümer Metin'den çok sert derbi tepkisi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

BeIN SPORTS yorumcusu Tümer Metin, bitiş düdüğünün ardından futbolcuların kavga ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Tümer Metin, "Yayıncı kuruluştayız…. Başka bir kanalda olsam çok farklı konuşurdum! Bir çocuk öldü arkadaşlar! Yiyin birbirinizi" dedi

Tümer Metin'den çok sert derbi tepkisi!

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı dev derbiye maç sonrası yaşanan kavga damga vururken, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, müsabakayı ve yaşanan kavgayı çarpıcı ifadelerle yorumladı.

İki takım oyuncularını da eleştiren Tümer Metin, “Yayıncı kuruluştayız. Başka bir kanalda olsam çok farklı konuşurdum! Bir çocuk öldü arkadaşlar! Yiyin birbirinizi... Rol model olacaksınız he? Kazanmak uğruna…” ifadelerini kullandı.

Maçtan önce tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in vefatına değinen Tümer Metin, “Bir çocuk ölmüş ya bir çocuk. Çok şey söylerim şimdi. Rol model olacaksın he. Bu olaylardan hicap duyuyorum… Yönetici, futbolcusu, teknik direktörü siz ne yapıyorsunuz ya?” diye konuştu.

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı! Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!
Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tümer metin Galatasaray-Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
futbolcular nerden bılsın sahada genc cocugun vefatını adamlar mac stresinde 90 dak top oynuo nerden hbrlerü olucak gergınlıkle girdiler birbirlerine derbılerde olan sey
sen nasil bi yorumcusun allah askina birak bu isi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tümer Metin'den çok sert derbi tepkisi!

Tümer Metin'den çok sert derbi tepkisi!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Donk ile Ayew tartıştı!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi Donk ile Ayew tartıştı!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbi öncesi olay! 7 taraftar gözaltında

Derbi öncesi olay! 7 taraftar gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.