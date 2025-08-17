SPOR

Tümer Metin'den maç sonrası Talisca'yla ilgili büyük iddia: Çok net ifadeler kullandı

Tümer Metin, Göztepe-Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Anderson Talisca'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tümer Metin'in Talisca tahmini gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçı NOW Spor'da yorumladı. Tümer Metin, 90+'da penaltı kaçıran Anderson Talisca için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CENK PENALTIYI ALDI"

Tümer Metin den maç sonrası Talisca yla ilgili büyük iddia: Çok net ifadeler kullandı 1

Cenk Tosun'un penaltıyı tecrübesiyle aldığını dile getiren Tümer Metin, "Oyuncu sezileriyle penaltıyı alır. Koyarsın vücudunu, ayağını ve o darbeyi beklersin. "Penaltıyı almak" demek budur. Yanlış bir şey yok, yanlış anlaşılmasın. Cenk Tosun tecrübesiyle aldı. Ben bırakırdım penaltıyı Cenk'e. Yüzdesi çok yüksek çünkü" ifadelerini kullandı.

Talisca için dikkat çeken iddia ortaya atan ve Brezilyalı futbolcunun hiçbir zaman Beşiktaş'taki seviyesine gelemeyeceğini aktaran Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK SIKINTI VAR"

Tümer Metin den maç sonrası Talisca yla ilgili büyük iddia: Çok net ifadeler kullandı 2

"Talisca'yla ilgili daha büyük sıkıntı var. Talisca günümüzde, 8 sene önce Beşiktaş'ta yaptıklarıyla değerlendiriliyor. Söylüyorum; hiçbir zaman gelemeyecek o seviyeye. 8 sene geçmiş, 8 yaş almış bir adamdan bahsediyoruz. Talisca fiziksel kalitesiyle ön planda olan bir oyuncu değil."

"Talisca bitiriciliğiyle, gençliğiyle ön plandaydı Beşiktaş'ta. Yine savunma yardımı yapmadan sadece bitirerek iştahla ve fiziki kaliteyle gidiyordu ve şimdi üstüne 8 sene... Şimdi bir sakatlıkta, 8 sene önce 15 günde dönen vücut şimdi 2 ayda dönüyor. Belki adale hazır oluyor ama rahat çıkmıyor, güçlü çıkmıyor vuruş. Biraz tereddütteyim Talisca için."

