Tümer Metin: Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim

2006 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olup gündemi sarsan efsane futbolcu Tümer Metin, NTV'ye gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"TUTTUĞUN TAKIM DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı? sorusuna "Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak tabii ki. Tuttuğun takım değişmez. Fenerbahçe'de oynarken de herkes hangi takımı tuttuğumu bilirdi." cevabı veren Tümer Metin sosyal medyada gündem oldu.

"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTEMEDİM"

Tümer Metin,”Beşiktaş forması ile Fenerbahçe’ye gol atmak özel bir duygudur. Fenerbahçe’de oynarken Galatasaray’a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Herkes benim tuttuğum takımı biliyor.” açıklamasını yaptı.