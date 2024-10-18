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Tümer Metin, Mourinho'ya çıkıştı! İrfan Can Kahveci'yle yazışmalarını canlı yayında okudu! ''Ben bunu kabul etmiyorum''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 14:01
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Fenerbahçe'de sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak edilen İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın son oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarında da kilidi çözen isim olmuştu. Ancak sarı - lacivertlilerde Jose Mourinho'nun onu ilk 11'de başlatmaması tartışmalara yol açıyordu. Spor yorumcusu Tümer Metin, bu konu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu ve İrfan Can ile yaptığı yazışmayı da aktardı.

Tümer Metin, Mourinho'ya çıkıştı! İrfan Can Kahveci'yle yazışmalarını canlı yayında okudu! ''Ben bunu kabul etmiyorum''
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonu geçiren ardından Jose Mourinho'nun gelişiyle ağırlıklı olarak yedek kulübesine haps olan İrfan Can Kahveci için spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Tümer Metin çarpıcı yorumlar yaptı.

İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulunan Tümer Metin yayında kendisine milli yıldızdan gelen mesajı okudu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN YANITI

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İrfan Can Kahveci ile olan konuşmasını aktaran Tümer Metin "İrfan Can'a mesaj attım. 'Devam, o forma bize gelecek birader' diye. Samimiyetle söylüyorum. O da 'Devam ağabey, yılmak yok' dedi. Yaklaşımı da hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

''KABUL ETMİYORUM''

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Yıldız futbolcunun ilk 11'de başlaması gerektiğini savunan Metin, "İrfan Can konusu Mourinho'nun içini kemirmeli. Çünkü geçen sene rüştünü ispat etmiş, sallandığı dönemden güçlenerek anka kuşu gibi çıkmış İrfan'ı bu sene forma savaşına girmesini ben bir yorumcu, futbol adamı olarak kabul etmiyorum" sözlerini sarf etti.

''HALA KENDİNİ ISPATLAMA DERDİNDE''

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Tümer Metin, son oynanan iki milli maçta da skor katkısı veren İrfan Can hakkında "Çocuk hala kendini ispat etme derdinde. Şimdi bu Milli Takım'daki süreç, adam gidiyor 2 tane maçı çözüyor. Kritik goller, puan getiren goller bunlar" dedi.

''MOURINHO DÜŞÜNSÜN ARTIK''

4-Galatasaray

Tecrübelerine dayalı tavsiye verdiğini dile getiren Tümer Metin "Ben İrfan Can'ın yerinde olsam, tabii bunu 50 yaş birikimiyle söyleyebiliyorum, yarın yine oynamazsam yaslanırım arkama. Hiç dert etmem. Mourinho düşünsün artık." sözleriyle yorumlarını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İrfan Can Kahveci Tümer Metin fenerbahçe
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