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Tümer Metin: Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta teknik direktör Erol Bulut'u yanına giderek, "Hocam vallahi böyle olmaz" diye bağırması büyük tepki topladı. İşte detaylar...

Tümer Metin: Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna

Son 6 haftada 4 kez yenilgiye uğrayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u hedef tahtası haline gelirken, bazı futbolcuların disiplinsiz hareketleri dikkat çekiyor. Özellikle 3-0 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u yanına gelerek,"Hocam vallahi böyle olmaz" diye bağırması büyük tepki topladı.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK TRANSFERLER GELDİ"

Mert Hakan'ın takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nu yeteri kadar mücadele etmediği gerekçesiyle Erol Bulut'a şikayet etmesi ünlü yorumcu Tümer Metin'in de dikkatinden kaçmadı. TRT Spor'da yorumculuk yapan eski milli futbolcu,"Tamam Mert Hakan, Fenerbahçe'ye büyük transferle geldi.

"ÖNCE AYAKLAR KONUŞACAK SONRA ÇENE"

Fakat Mert Hakan'ın sahada bıdı bıdı yaptığı kadar biz programda konuşmuyoruz. Ben bütün hafta konuşmuyorum. Önce ayaklar konuşacak, sonra çene" sözleriyle Mert Hakan'ı eleştirdi.

CANER VE OZAN'DAN OYTUN'A AZAR

Gaziantep FK maçında Mert Hakan'ın yanı sıra Caner Erkin ile Ozan Tufan'ın da saha içinde genç kaleci Oytun Özdoğan ile tartışmaları ekrana yansımıştı.

"NEREYE ALIYORSUN CANER ABİ?"

Oytun'un bir pozisyondaki hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, "Çıksan alacaksın" diyerek Oytun'a bağırdı. Bunun üzerine genç kaleci, "Nereye alıyorsun Caner abi?" diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise genç kaleciye, "Her şeye de bir cevabınız var" ifadeleriyle karşılık verdi. (AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu daha leledir bunun daha lololosu ikinci yarıda başlıyacak :))
mert hakan bize oynamaya degil laylaylom a gelmiş bu belli oldu artık.anadolu takimindan yildizi parlayan adam almayacan bu birkez daha kendini ıspatladı.alper,mehmet topuz,deniz türüç,bu boşluk,ozan hepsi yıldızdı bize geldi yattılar resmen.
horoz ???? çok başarı yok
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