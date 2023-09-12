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Tümer Metin soyunma odasında yaşananları anlattı! 'Fatih Hoca odaya girdi, hepimiz ayağa kalktık!'

12.09.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Japonya'ya 4-2 mağlup olduğu dostluk maçının yankıları sürüyor. Spor yorumcusu Tümer Metin, Ay-Yıldızlılar'ın yenik ayrıldığı karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz hakkında değerlendirmelerde bulunurken, geçtiğimiz günlerde veteranlar arasında depremzedeler için düzenlenen maç öncesi soyunma odasında yaşananları anlattı. Metin'in Fatih Terim ifadeleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 5. maçta konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Ay-Yıldızlılar, bu kez de dostluk maçında Japonya ile kozlarını paylaştı. Milliler, Belçika'da oynanan müsabakadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı ve ortaya konan performans sosyal medyanın gündemine oturdu. Kırmızı - beyazlıların yenilgisi sonrasında spor yorumcuları da teknik direktör Stefan Kuntz'u hedef aldı.

TÜMER METİN O ANLARI ANLATTI

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Socrates YouTube kanalında yer alan Tümer Metin; Kuntz için 'saygı' edinmesi gerektiğini söylerken, Fatih Terim anısıyla dikkat çekti.

"SOYUNMA ODASINA GİRDİ, AYAĞA KALKTIK"

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İşte Tümer Metin'in sözleri;

"Kamuoyunun çoğunluğunun kabul etmediği bir hocaya (Stefan Kuntz) soyunma odası da saygı duymaz. İlk gün de duymaz son gün de duymaz. Özellikle milli takım hocaları için o saygı son derece önemlidir. Elli yaşındayım ben, dün değil evvelsi gün Fatih Hoca soyunma odasına girdiğinde hepimiz hoca geldi diye toparlandık. Bir beklentimiz kalmamış ki çıkacağız eğleneceğiz işte. Bir kazancımız yok ama biz öyle gördüğümüzden uçakta sağda solda toparlanıyoruz. Bu saygıyı aktif oyuncu üzerinde soyunma odasında sağlayamıyorsan, bu seviyedeki oyuncunun birine saygı duyabilmesi çok kolay iş değil."

Öte yandan Türkiye ile İsviçre arasında oynanan veteran maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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