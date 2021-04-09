Tümer Metinden Emre Belözoğlu'na flaş yorum

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor deplasmanında oynadığı oyunu değerlendirdi.

"OYUNDA BİR FARKLILIK GÖRMEDİK"

Tümer Metin, "Bildiğimiz Emre Belözoğlu'nun futbolculuk karakterini soyunma odasında da yaşatacağını ve bunun sahaya yansıyacağı kanaatindeydim. Çok olmadı. Belki bizler de bu yorumu yaparken hatalıyız, kendi zamanımızdan değerlendiriyoruz, belki yeni nesil başka yaklaşıyor ya da bazen böyle kadrolar bir araya gelebiliyor. Birini itmek istesen de itemeyebiliyorsun, bir sıkıntı olabilir. 2 haftalık süreçte oyunda bir farklılık görmedik." dedi.

"YOLU AÇIK OLSUN"

Metin, "Yolu açık olsun, istediği yerde olsun, geçen hafta ilk maçındır anlarım. 2. hafta da zor bir deplasmana gidiyorsun ve dönem de çok kritik bir dönem. 2 haftalık süreçte ama buraya da Emre Belözoğlu dokundu, farkı var diyemiyorsak, buraya kadar gelinen süreç de irdelenmeli. Ben gitsem, sen gitsen, teknik olarak çok fazla bir şey yapamayız. Bakarsın, İrfan Can kötü bir ilk yarı geçirdi, 'Abi böyle hayal ettik olmadı, Pelkas'cım başlıyorsun' diye kim olsa diyecek. Kimi koyarsan koy bu değişikliği yapacak." ifadelerini kullandı.



