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TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" vurgusu

17.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" vurgusu

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan "ticarette ahlak" vurgusu

KAYSERİ (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ticarette ahlakın önemine işaret ederek, "Ürettiğinizi, sattığınızı eğer hile hurdayla, stokla, fırsatçılıkla yaparsanız hem ülkemiz kaybediyor hem de biz gerçek dünyamızı kaybediyoruz." dedi.

Doğan, Kayseri'de bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sonrası dünyadaki değişim ve dönüşüme işaret etti.

Dünyanın ciddi bir stres altında olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Burada fırsatlar da var. Dün Konya'da da gördük. İngiltere'ye, Avrupa'ya ihracat yapan arkadaşlarımız sanayi, otomotiv, makina, hizmet sektöründe çok güzel işler yapıyorlar. Artık Uzak Doğu, Çin hem yol, trafikle alakalı, deniz trafiğiyle ve hastalıkla alakalı biraz daha pasifize olmuş durumda. Burada Türkiye çok yakın ve pazarla alakalı rekabet edebilecek, kaliteli ürünler yapabilecek unsurlara sahip. Devletimizin yapmış olduğu ciddi ihracat teşvikleri var. Bununla alakalı üreten bir Türkiye pozisyonundayız."

Ticarette ahlakın önemine dikkati çeken Doğan, "Birtakım değerlerimize, Ahi Evran değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ahlaklı üretmenin, hile hurda katmadan, stokçuluk yapmadan, fırsatçılık yapmadan üretmenin helal kazancın kıymetini de bu seneki mottomuzda devam ettireceğiz. Bunlar çok önemli değerler ki bugün de görüyoruz, pandemiden sonra, ürettiğinizi, sattığınızı eğer hile hurdayla, stokla, fırsatçılıkla yaparsanız hem ülkemiz kaybediyor hem de biz gerçek dünyamızı kaybediyoruz." diye konuştu.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan

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