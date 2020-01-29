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Tunay Torun, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 29.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.

Tunay Torun, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(AA)


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