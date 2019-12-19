Tunç Başaran için Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı

"(Ağabeyim) Kanserden vefat etmedi. Kanserden ölmek ayıp bir şey değil. Bunun altını neden çizerek söylüyorum? Birçok kanser hastamız var. İzleyen, ameliyat bekleyen çaresiz hasta var, onlara moralsizlik olmaması açısından. Ağabeyime yumuşak doku kanseri teşhisi kondu, evet ama enfeksiyon tedavisi ve akciğerlerde zatürre için tedaviye başlandı. Hiç kanser tedavisi görmedi. Çok güzel gitti."

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat'ın taziyeleri kabul ettiği törene, ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.

Pelin Onat ise "Nasılsın dayı derdim. 'Çiçek' derdi. Çiçek gibi gitti Tunç Başaran." ifadesini kullandı.

- "Ölümü hiç yakıştıramadığım bir insandı"

Yönetmen Feyzi Tuna, Başaran ile 58 yıllık arkadaş olduğunu aktararak, "Ölümü hiç yakıştıramadığım bir insandı. Ama çekmeden gitmiş olması tesellimiz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Tunç Başaran'ın çok önemli bir sinemacı olduğunun altını çizen Tuna, şöyle devam etti:

"Türk sineması için öncü filmler yaptı. Hatta bir anım var. Uçurtmayı Vurmasınlar filmini yapmadan önce benden bir görüşme talep etti. Bir hikaye uzattı, dedi ki, 'Bundan film yapmayı düşünüyorum, nasıl buluyorsun?' Tunç'un en büyük özelliği çok çocuk sevmesi, çocuklara çok düşkün olmasıydı. Hikaye de çocuk odaklı olduğu için, 'Sen bundan bir şaheser yapabilirsin.' dedim."

Senarist Duygu Sağıroğlu, Başaran'ın hayatta en sevdiği insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Çok değerli, çok önemli bir sinema yönetmeniydi. Ama insan olarak, yakın bir kardeş olarak da yeri doldurulamayacak biriydi." ifadesini kullandı.