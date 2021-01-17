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Tunca Nehri'ndeki su maymunları görüntülendi

17.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Tunca Nehri'ndeki su maymunları görüntülendi

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'ndeki su maymunları, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turan Döner tarafından görüntüledi.

Döner, nehir kenarında gördüğü su maymunlarını fıstık atarak besledikten sonra fotoğraf ve görüntülerini çekti.

Genellikle doğa fotoğrafları çeken Döner, AA muhabirine, 20 yıldır Edirne'de yaşadığını, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştığını söyledi.

Döner, Edirne'den üç büyük nehrin geçtiğini anımsatarak, "Nehirlerin kenarında doğal yaşamla ilgili çok fotoğraf karesi elde ettim. Bunlardan en ilginci su maymunları oldu. Su maymunları bizim kıtamızda yaşayan bir hayvan değil, Güney Amerika'dan getirildiler. Onları görüntülemek benim için mutluluk vericiydi." dedi.

Su maymunlarını uzun süredir takip ettiğini ifade eden Döner, şunları kaydetti:

"Bu hayvanları bölgemizdeki çiftçiler fare zannederek öldürüyorlar maalesef. Ancak bunlar fare değil. Bunlar tavşan ya da su samuru cinsi bir hayvan. Doğaya çok faydaları var. Tarım ürünlerine çok büyük zararları olduğunu zannetmiyorum. Aynı zamanda bu hayvanlar çevredeki daha zararlı hayvanları yiyerek beslendikleri için doğaya çok büyük katkılarının olduğunu düşünüyorum."

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