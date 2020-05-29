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Tuncay Şanlı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.05.2020 23:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılacağı belirtilen Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu.

Tuncay Şanlı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.

Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımçı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim."

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