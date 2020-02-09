Tuncay Şanlı'dan olay sözler: Ligden çekilelim

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
FB TV'de maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, hakem hatalarının yapıldığı öne sürerek "Fenerbahçe’den bu kadar korkuyorsanız ‘Sizi şampiyon yapmayacağız.’ deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim" şeklinde konuştu.
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