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Tuncay Şanlı'dan olay sözler: Ligden çekilelim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, Alanyaspor maçı sonrasında kulübün televizyon kanalında dikkat çeken yorumlar yaptı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"LİGDEN ÇEKİLELİM"

FB TV'de maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, hakem hatalarının yapıldığı öne sürerek "Fenerbahçe’den bu kadar korkuyorsanız ‘Sizi şampiyon yapmayacağız.’ deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim" şeklinde konuştu.

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