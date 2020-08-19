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Tunçbilek’te vakalar artınca mahalle karantina altına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.08.2020 19:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararda, Tunçbilek beldesinde bazı belde sakinlerinin sosyal izolasyona riayet etmeden evlerine misafir kabul ettiği, misafirliğe gittiği ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleri tespit edildiği belirtildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararda, Tunçbilek beldesinde bazı belde sakinlerinin sosyal izolasyona riayet etmeden evlerine misafir kabul ettiği, misafirliğe gittiği ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleri tespit edildiği belirtildi. Vaka artışlarının önüne geçmek ve salgının artmasını engellemek amacıyla Merkez Mahalle’de 2 Eylül Çarşamba günü saat 08.00’e kadar karantina uygulanacağı bildirilen kararda, mahalle sakinlerinin Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.
Kararda, durumlarını belgelemek kaydıyla sağlık çalışanları ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görev alanlar başta olmak üzere bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edildi. Ayrıca, mahallenin girişleri kapatılarak jandarma ekiplerince önlem alındığı görüldü.Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, yaptığı açıklamada, son günlerde merkez mahallesinde Covid-19 vakalarında artış olduğunu söyledi. Düzgün, "Beldemizde uyarılara rağmen merkez mahallemizde ziyaretler, ev toplantıları önlenemedi. Bu nedenle vakalarda artış yaşanması ile hıfzıssıhha kurulu kararı ile merkez mahallemiz 15 gün karantina altına alındı" dedi.

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