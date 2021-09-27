YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı

Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı

27.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuncel Kurtiz vefatının 8'inci yılında kabri başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının 8'inci yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesince, sanatçının Kazdağları eteklerinde kurulu kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kurtiz'in sesinden şiirler ve dinletiler sunuldu.

Anma etkinliğine katılanlar, Tuncel Kurtiz'in kabrine kırmızı karanfil bırakarak dua etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, programda yaptığı konuşmada, "Türk sinemasının usta oyuncusu, tiyatromuzun yeri doldurulmaz ismi Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının 8'inci yılında onu saygıyla, özlemle anıyoruz." dedi.

Oyuncu Reha Özcan ise AA muhabirine, Tuncel Kurtiz ile aynı ustalardan el aldıklarını söyledi.

Kurtiz'in özellikle "Mahabharata" oyununun bütün dünyada yankı bulduğunu hatırlatan Özcan, "Ben o oyunu ilk Tuncel Kurtiz'den tiyatroda izlemiştim. Zaman geçtikçe aynı kaderin, aynı coğrafyanın insanı olduk. Ben de bu coğrafyayı seçtim. İstanbul'da, yurt dışında işim olmadığı zaman Kazdağları'nda yaşıyorum." diye konuştu.

Tuncel Kurtiz'in hayranlarından Erdoğan Nemutlu ise Kurtiz'in büyük bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Onun seveninin çok olduğunu anlatan Nemutlu, "Bizler de onlardan biriyiz, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kurtiz'in komşusu olduğunu aktaran Reyhan Demir de sanatçının tam bir halk insanı olduğunu ve onu çok özlediğini dile getirdi.

Programın ardından, Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde pilav ve ayran ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntüNesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntü
Balıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davanın duruşması görüldüBalıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davanın duruşması görüldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Tuncel Kurtiz

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:05
İkindi
16:26
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Ayşegül Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Atlı Eczanesi
Bandirma
Ege Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.