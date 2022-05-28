YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

28.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 3 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, emlakçı olarak bilinen A.C'nin Nazimiye ilçesindeki S.G. ile Elazığ'da bulunan N.E. ve D.D. aracılığıyla kentteki bir binada fuhuş yaptırdıklarını ve fuhuş için yer temininde bulunduklarını belirledi.

Tunceli ve Elazığ'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temininde bulundukları belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyan ekipler, şüpheliler ile müşterilerinin şifreli kelimelerle konuştuklarını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Tunceli fuhuş

Tunceli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:45
Yatsı
21:24
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.