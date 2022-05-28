Tunceli merkezli 2 ilde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 3 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, emlakçı olarak bilinen A.C'nin Nazimiye ilçesindeki S.G. ile Elazığ'da bulunan N.E. ve D.D. aracılığıyla kentteki bir binada fuhuş yaptırdıklarını ve fuhuş için yer temininde bulunduklarını belirledi.

Tunceli ve Elazığ'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temininde bulundukları belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyan ekipler, şüpheliler ile müşterilerinin şifreli kelimelerle konuştuklarını tespit etti.

