Tunceli Valiliği tutuklanan doktor hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Pertek ilçesinde görevli doktorun tutuklanmasına yönelik yapılan bazı haberlerin kamuoyunu yanılttığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen hafta bazı vatandaşların valiliğe gelerek Pertek ilçesinde görevli bir sağlık çalışanı hakkında şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

Bunun üzerine valilik tarafından idari soruşturma başlatıldığı, olayın ilgilisine görevden el çektirildiği ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde de sağlık çalışanı tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ancak görülmektedir ki titizlik içerisinde yürütülen bu soruşturma bazı basın ve sosyal medya hesaplarında haber konusu yapılmakta ve buradan hareketle bilerek yahut bilmeyerek bir kısım haber içeriklerinde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici mahiyette; ‘Soruşturmalık memurlar hep Tunceli’ye gönderiliyor’, ‘Tunceli’nin kaderi’, ‘İşten atmak yerine Tunceli’ye göndermişler’ gibi cümleler kullanılmak suretiyle kurumlarımız yıpratılmaktadır."

Açıklamada, Tunceli’nin son zamanlarda eriştiği huzur ortamı, doğal güzellikleri, saygılı ve saygın kent kültürüyle kamu personeli tarafından tercih edilen iller arasında yer aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki haber sayfalarında ismi geçen görevli de ilimize 12 yıl önce bir soruşturması sebebiyle değil, eşinin o zamanlarda ilimizde görev yapıyor olması nedeniyle eş durumu tayiniyle gelmiştir. Ayrıca, yine bir kısım basın ve sosyal medya platformlarında hakkında soruşturma yürütülen sağlık görevlisinin yabancı kökenli olması da haber konusu yapılarak sanki kısa zamandır ülkemizde yaşıyormuş izlenimi verilmekte, kamuoyu farklı mecralara çekilmek istenilmektedir. Halbuki, ilgili sağlık çalışanı 1990’lı yılların ortalarından itibaren ülkemizde yaşamakta olup çok uzun yıllardır da ülkemiz vatandaşıdır. Sonuç olarak bir kısım basın ve sosyal medya platformları üzerinden bilerek yahut bilmeyerek verilen asılsız haberler sebebiyle kurumlarımızın yıpratılması ve ilimiz hakkında olumsuz algı yaratılması üzücüdür."

