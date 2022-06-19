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Tunceli Valiliğinden izinsiz alanlarda ateş yakarak piknik yapılmaması uyarısı

19.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliğinden izinsiz alanlarda ateş yakarak piknik yapılmaması uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, havaların ısınması ve düşük nem oranının yangın riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşların izinli yerler haricinde ateş yakarak piknik yapmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara ve cam gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri gelişigüzel atmayalım. Nefesimiz tükenmesin, güzelliklerimiz kaybolmasın." ifadesi kullanıldı.

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