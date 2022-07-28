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Tunceli Valiliğinden jandarma karakoluna ziyaret görüntülerine ilişkin açıklama:

28.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" - AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın: - "Kalekol komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, basına ve sosyal medyaya yansıyan Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Valilik tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da başlayıp 7 gün süresince Çemişgezek ilçe merkezi ve 34 köyün tamamını ziyaret ettikleri bir program gerçekleştirdiğini belirtti.

Teröristlerce 1993 yılında şehit edilen 8 kişinin kabirlerini program kapsamında 27 Temmuz'da ziyaret ettiklerini belirten Özaydın, "Akabinde bölgenin ve Aliboğazı mevkisinin emniyetinden sorumlu kalekolumuzu belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatımız mensuplarının katılımlarıyla ziyaret ederek Tunceli'mizin huzuruna olan katkılarına ve kahraman vakarlarına teşekkürlerimizi sunarak ayrıldık. Bu ziyaretimiz neşrinde kalekol komutanımıza makamlarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin akabinde kalekolumuzdan ayrılırken kalekol komutanını bekleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucusu kardeşlerimizi de ziyaret ederek zaten yüksek olan moral ve motivasyonlarına desteğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bu temaslar esnasında paylaşılan fotoğraflara dair jandarmanın yüksek şeref ve onuruna, tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuş vakur disiplinine uymayan hiçbir iletişim biçimi olmadığını ifade eden Özaydın, şunları kaydetti:

"Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda belediye başkanımızla gelen kalekol komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada, kalekol komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez. Askerlik vazifesini Güneydoğu'da (Şırnak/Cizre) subay olarak tamamlamış, uzun süre devlet memurluğu ve yöneticilik tecrübesine sahip bir hekim ve taşıdığı siyasi unvanın bilincinde bir birey olarak bu gibi ifade ve yakıştırmaların merkezine çekilme istencini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tunceli'de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri ve müsebbiplerini kınıyorum. Bununla birlikte AK Parti Tunceli Teşkilatımızın ilçe ilçe, köy köy, ev ev, kapı kapı ziyaretlerle sürdürdüğü saha çalışmalarımızın heyecan ve motivasyonunu bu ve benzeri yalan propagandalarla akamete uğratma hevesinde olan hiçbir odağı ve örgütü asla dikkate dahi almayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine arz ederim."

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Tunceli açıklama jandarma

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