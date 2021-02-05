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Tunceli Valiliğinden özel bakım merkezi hakkında açıklama

05.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Tunceli Valiliği, bedensel engelli vatandaşların kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında ilimizde faaliyet yürütün, bedensel engelli vatandaşlarımızın kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Tunceli Valiliği, bedensel engelli vatandaşların kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında ilimizde faaliyet yürütün, bedensel engelli vatandaşlarımızın kaldığı özel bir bakım merkezi hakkında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Özel bir bakım merkezi çalışanlarından birinin PCR testi pozitif çıkması nedeniyle söz konusu bakım merkezinde 20 Kasım 2020 tarihinde ve sonrasında genel Covid-19 taramaları yapılmıştır. Taramalar sonucunda engelli vatandaşlarımızdan ve bakım merkezi personellerinden pozitif vakaların çıkması üzerine, PCR testi pozitif çıkan vatandaşlarımız ve bakım merkezi personellerimizin Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavileri tamamlanmış, tedavileri tamamlanan vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen izolasyon yurduna yerleştirilerek gerekli sağlık ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu süreçte maalesef vefat eden vatandaşlarımızda olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, iyileşen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Konu ile ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müfettiş talep edildiğini, talep doğrultusunda 2 bakanlık müfettişinin ivedi olarak görevlendirildiğini, konuya ilişkin olarak çok yönlü araştırma ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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