Tunceli'de 3,3 büyüklüğünde deprem

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde saat 11.53'te, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise depremin, Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyü bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz