YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de aç kalan tilkiyi Mehmetçik eliyle besledi

Tunceli'de aç kalan tilkiyi Mehmetçik eliyle besledi

04.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de aç kalan tilkiyi Mehmetçik eliyle besledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkinin karnını doyurdu.

Kentte bir süre önce etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.

Doğal ortamında yiyecek bulmayan bir tilki de kentteki Sarıtaş Jandarma Dağ Karakolunun kapısına kadar geldi.

Tilkinin aç olduğunu fark eden jandarma ekipleri, hayvanı ekmek kırıntısı ve peynirle besledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Şehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdiŞehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi
Hatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyorHatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:41
İkindi
15:27
Akşam
17:52
Yatsı
19:11
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.