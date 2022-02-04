Tunceli'de aç kalan tilkiyi Mehmetçik eliyle besledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekipleri kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkinin karnını doyurdu.
Kentte bir süre önce etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor.
Doğal ortamında yiyecek bulmayan bir tilki de kentteki Sarıtaş Jandarma Dağ Karakolunun kapısına kadar geldi.
Tilkinin aç olduğunu fark eden jandarma ekipleri, hayvanı ekmek kırıntısı ve peynirle besledi.
Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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