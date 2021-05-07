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Tunceli'de "Azizabdal soğanı" adı verilen yeni bitki türü keşfedildi

07.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitkiyi keşfeden Doç. Dr. Metin Armağan: - "Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunu, dünyadaki botanikçiler tarafından takip edilen uluslararası bir dergide yeni bir tür olarak yayımladık"

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı ve Azizabdal Dağı bölgesinde yapılan çalışmalarda yeni bir yabani soğan türü tespit edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Armağan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünde görevli personel Murat Özel, kentin çeşitli alanlarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

Armağan ve Özel, yaklaşık 5 yıl süren çalışma sonucu yabani bir soğan türü keşfetti. Bu tür, uluslararası "Phytotaxa" dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Armağan, AA muhabirine, Tunceli'de 2014-2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda 2 bine yakın bitki türü tespit ettiklerini ve bunların beşte birinin endemik olduğunu söyledi.

Arazide yaptıkları çalışmalarda, bilinen bitki türlerine benzemeyen örneklerle karşılaştıklarını anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunu, dünyadaki botanikçiler tarafından takip edilen uluslararası bir dergide yeni bir tür olarak yayımladık. Bana arazi çalışmalarında yardımcı olan ve bitkiyi ilk olarak fotoğraflayıp ileten Murat Özel'e ithafen bitkinin bilimsel adı 'Allium muratozelii Armağan', Türkçe adı ise yakınındaki dağdan esinlenerek 'Azizabdal soğanı' olarak verilmiştir."

Armağan, bitkinin "gömülgen" türüne çok benzediğini belirterek, "Fakat çiçek ve yaprak karakterleriyle ondan farklıdır. Bu soğanla birlikte Tunceli'de 13'ü endemik olmak üzere toplam 40 allium (soğan) türü kayıt altına alınmıştır. Bundan önce de yine Munzur Vadisi'nden bilimsel adı 'Gypsophila munzurensis Armağan' olan 'Munzur'un nefesi'ni bilim dünyasına tanıtmıştık." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın hem bitkiler hem de hayvanlar açısından çok önemli habitatlara sahip bir ekosistem olduğuna işaret eden Armağan, "Buranın korunması, tanıtılması ve doğa turizmine kazandırılması, ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Eminim ki çalışmalar devam ettikçe hem Munzur Vadisi hem de Tunceli'nin diğer bölgelerinden yeni türler çıkacaktır." diye konuştu.

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