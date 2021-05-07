Tunceli'de "Azizabdal soğanı" adı verilen yeni bitki türü keşfedildi

"Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunu, dünyadaki botanikçiler tarafından takip edilen uluslararası bir dergide yeni bir tür olarak yayımladık. Bana arazi çalışmalarında yardımcı olan ve bitkiyi ilk olarak fotoğraflayıp ileten Murat Özel'e ithafen bitkinin bilimsel adı 'Allium muratozelii Armağan', Türkçe adı ise yakınındaki dağdan esinlenerek 'Azizabdal soğanı' olarak verilmiştir."

Armağan, bitkinin "gömülgen" türüne çok benzediğini belirterek, "Fakat çiçek ve yaprak karakterleriyle ondan farklıdır. Bu soğanla birlikte Tunceli'de 13'ü endemik olmak üzere toplam 40 allium (soğan) türü kayıt altına alınmıştır. Bundan önce de yine Munzur Vadisi'nden bilimsel adı 'Gypsophila munzurensis Armağan' olan 'Munzur'un nefesi'ni bilim dünyasına tanıtmıştık." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın hem bitkiler hem de hayvanlar açısından çok önemli habitatlara sahip bir ekosistem olduğuna işaret eden Armağan, "Buranın korunması, tanıtılması ve doğa turizmine kazandırılması, ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Eminim ki çalışmalar devam ettikçe hem Munzur Vadisi hem de Tunceli'nin diğer bölgelerinden yeni türler çıkacaktır." diye konuştu.



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