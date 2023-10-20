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Tunceli’de basın açıklamaları ve etkinlikler 5 gün süreyle izne bağlandı

20.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de basın açıklamaları ve etkinliklerin 5 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Ekim günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

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Sabah
06:29
Öğle
12:12
İkindi
15:15
Akşam
17:45
Yatsı
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