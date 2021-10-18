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Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

18.10.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, çoklu Kovid-19 vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle 19 Ekim'den itibaren 10 gün süreyle giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Muhtarlık ve filyasyon ekipleri marifetiyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmaların hassasiyetle yürütüleceği belirtilen açıklamada, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddiyetle uyulması gerektiği kaydedildi.

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