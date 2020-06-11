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Tunceli'de bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaşın doğada bulduğu baykuş yavruları, koruma altına alındı.

Atatürk Mahallesi kırsalında iki baykuş yavrusu bulan vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine bildirdi.

Bölgeye giden ekip, baykuşları koruma altına aldı.

Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan baykuşların, sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Şubede bakımı devam eden baykuşların, uçmaya başladıklarında bulundukları bölgede doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

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