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Tunceli’de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

21.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Tunceli’de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

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