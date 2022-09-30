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Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

30.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de zihinsel engelli bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Tunceli'de kendini şifacı olarak tanıtan şahıs, engelli bir kızı taciz etti" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Taciz olayının 27 Eylül'de öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli H.V'nin 28 Eylül'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

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