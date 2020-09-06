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Tunceli’de Covid-19 yükselişe geçti, Vali Özkan uyardı

TUNCELİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte Korona virüs ( Covid-19) vakaların artış gösterdiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.Vali Mehmet Ali Özkan valilik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “ Değerli hemşehrilerim, arkadaşlarım, il dışına geziye yahut ziyarete giden vatandaşlarımızın, görevlilerimizin ve de il dışından gelen misafirlerimizin PCR testleri maalesef çoğunlukla pozitif çıkmaktadır.

Tunceli’de Covid-19 yükselişe geçti, Vali Özkan uyardı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte Korona virüs ( Covid-19) vakaların artış gösterdiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Vali Mehmet Ali Özkan valilik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “ Değerli hemşehrilerim, arkadaşlarım, il dışına geziye yahut ziyarete giden vatandaşlarımızın, görevlilerimizin ve de il dışından gelen misafirlerimizin PCR testleri maalesef çoğunlukla pozitif çıkmaktadır. İlimiz genelindeki vaka artışının temelinde il dışı ziyareti olan görevlilerimiz, vatandaşlarımız ve il dışından gelen misafirlerimiz bulunmaktadır. Salgınla kesin ve keskin mücadele verdiğimiz şu süreçte, lütfen zorunlu haller hariç il dışına çıkmayalım, il dışı ziyaretler hususunda tüm hemşehrilerimizi ve görevli arkadaşlarımızı uyaralım. Hem sevdiklerimizi hem de Tuncelimizi koruyalım. Gayretlerinize teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.

Tunceli’de Covid-19 yükselişe geçti, Vali Özkan uyardı

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