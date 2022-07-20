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Tunceli'de festival nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı

20.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de festival nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 21-24 Temmuz'de yapılacak 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla bazı cadde ve alanların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla her türlü tedbirin alındığı aktarılan açıklamada, "21-24 Temmuz tarihleri arasında Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Müzesi önü, Zarife Hatun Parkı’nın Ovacık yoluna bakan giriş kapısına kadar olan alan, Hürriyet Caddesi, Behice Boran Caddesi ve Avukat Ali Demir Caddesi il trafik komisyonunun kararı ile araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

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Sabah
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