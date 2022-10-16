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Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

16.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 6 kişiyi Osmaniye'de yakalayıp Tunceli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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