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Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

24.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 plakalı otomobil, Pülümür Vadisi’ndeki 8. çığ tünelinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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