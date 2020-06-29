Tunceli’de İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü bahçesinde sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Vali Yardımcıları Akın Zor, Selçuk Yosunkaya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kurum müdürleri, Vali Özkan’a bilgiler verdi.

Kamu kurumunda çalışan tüm personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet verme noktasında daha verimli ve etkili çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Vali Mehmet Ali Özkan," Hepimiz kamu görevi yapıyoruz, ülkemize ve milletimize sorumluluklarımız ve görevlerimiz var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız” dedi.

Kurum çalışanlarının kurumu ile ilgili mevzuatları iyi bilmesi gerektiğine de değinen Vali Özkan, “Kamu kurumları iyi iş yapmaya yönelik çalışmalar yapmalı. Mutlaka artı değer üretip kendilerini diğer illerle karşılaştırıp hangi noktada olduklarını bilip, başarılarını ölçmeli. Herkes işini takip etmeli. Takip edilmeyen iş yürümediği gibi sonuca da oluşamaz. Bu toplumun, bu milletin kıymetini bilelim, hizmetlerimizi ona göre yapalım” ifadelerini kullandı.

