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Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle dağ ve ormanlarda yabani çiçekler açtı

25.04.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, ilkbaharın gelişiyle dağ ve ormanlarda yabani çiçekler açmaya başladı.

Kentin özellikle Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim dikkati çekiyor.

Endemik bitki türleriyle öne çıkan ilçede havaların ısınmasıyla dağlık ve ormanlık alanlar ile yaylalar yabani çiçeklerle renklendi.

İlçenin Konaklar, Gökmeydanı, Işıkvuran ve Yaylagünü köylerinde açan çiçekler, mor, pembe, sarı ve mavi görünümleriyle tabiatı süslüyor.

Yeşilin tonlarıyla bütünleşen çiçeklere konan arı ve kelebekler de doğaya ayrı güzellik katıyor.

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Tunceli Ovacık İlkbahar

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