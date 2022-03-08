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Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle "iyilik" yapıyor

08.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuncelili Aygül Aras ve dört arkadaşı, kadın istihdamına yönelik Sanat Sokağı'nda açtıkları kafeteryanın gelirinin bir kısmıyla ihtiyaç sahipleri ile sokak hayvanlarına yardımda bulunuyor - İşletme sahibi Aygül Aras: - "Giderimiz hesaplandıktan sonra kalan gelirimizden yüzde 5'ini sokak hayvanlarına, yüzde 5'ini ihtiyaç sahibi ailelere ve yüzde 10'unu da öğrencilere ayırmayı düşündük"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de 63 yaşındaki Aygül Aras ve dört kadın arkadaşı, açtıkları kafeteryanın geliriyle ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.

Aygül Aras, yaklaşık 43 yıl boyunca Almanya'da yaşadıktan sonra 2019 yılında memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Kentte yardımsever biri olarak tanınan Aras, Almanya'da yaşamını sürdüren 4 arkadaşıyla kadın istihdamına yönelik proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda kafeterya açan Aras ve arkadaşları, bu sayede Tunceli'deki kafeteryada kasiyer, bulaşıkçı, aşçı, garson pozisyonunda 7 kadının iş hayatına atılmasına öncülük etti.

Yöresel yemeklerin yanı sıra tatlı ve börek çeşitlerinin yapıldığı kafeteryada işletme sahipleri, gelirlerinin bir kısmını da insanlara yardım etmek için kullanıyor.

Kafeteryanın camına "Bu projenin kalan gelirinin yüzde 5'i sokak hayvanlarına, yüzde 5'i ihtiyaç sahibine, yüzde 10'u öğrencilere destek olarak verilmektedir." yazısı yapıştıran işletme sahipleri, kazançlarıyla yardıma muhtaç öğrencilere burs ya da indirimli yemek imkanı da tanıyor.

Belirli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapan ve yemek desteği sağlayan kafeterya sahipleri, sokak hayvanları için de mama temin ediyor.

İşletme sahiplerinden Aygül Aras, AA muhabirine, 43 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Tunceli'ye döndüğünü söyledi.

Almanya'daki 4 arkadaşıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aras, amaçlarının Tunceli'de istihdamda destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Hayata geçirdikleri projede kadınlara yer verdiklerini anlatan Aras, "Şu anda 7 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yemek olarak da yöresel ve ev yemekleri ile tatlı çeşitleri üretiyoruz." dedi.

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Aras, projede asıl amaçlarının yardım ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla nasıl istihdam yaratırız diye düşünürken aklımızdan köy ürünleri satmak, hayvancılık yapmak ve kafeterya kurmak gibi düşünceler geçti. Buradan hareketle sokak hayvanları, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak için kafeterya açtık. Giderimiz hesaplandıktan sonra kalan gelirimizden yüzde 5'ini sokak hayvanlarına, yüzde 5'ini ihtiyaç sahibi ailelere ve yüzde 10'unu da öğrencilere ayırmayı düşündük."

İşletmelerini Tunceli'nin en güzel yeri olan Sanat Sokağı'nda açtıklarını aktaran Aras, "Sanat deyince hep böyle resim yapan, saz çalan ve kitap yazan akla geliyor. Aslında yemek de bir sanat ve kültürdür. Biz de bu düşünceyle yola çıktık ve Sanat Sokağı'nı bir parçada olsa kadınlar olarak renklendirdik." ifadelerini kullandı.

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