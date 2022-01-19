Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

