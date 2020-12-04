YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4’ünde çalışma sürüyor

Tunceli’de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4’ünde çalışma sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 10:18 | Son Güncelleme

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 52’si ulaşıma açıldı, 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Tunceli’de hafta başında kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli’de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4’ünde çalışma sürüyor

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 52’si ulaşıma açıldı, 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tunceli’de hafta başında kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan çalışmalarla 52 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kardan dolayı Ovacık İlçesi’nde kapalı bulunan 4 köy yolu bulunduğu ve açılması için çalışmanın sürdüğü aktarıldı.
Öteyandan özellikle sabah ve akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayolunu kullanacak sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

Tunceli Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:18
Öğle
12:17
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:29

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.