YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 21 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra kente gelen dalgıç ekipleri katılıyor.

Dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da aramaların sürdürüldüğü çalışmalarda, Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Tunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesiTunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi
Tedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyorTedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Tunceli Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:39
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Tunceli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Doğan   Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.