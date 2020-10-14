YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’de kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedenine Keban Baraj Gölü’nde ulaşıldı.Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Yenimahalle Urik Mezrası’nda meydana geldi.

Tunceli’de kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedenine Keban Baraj Gölü’nde ulaşıldı.
Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Yenimahalle Urik Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada çobanlık yapan Afganistan uyruklu 30 yaşlarındaki Kerim Şerbed’e dün akşam saatlerinde ulaşılamadı. Bunun üzerine durum İlçe jandarma Komutanlığına bildirildi. Bölgede gece boyu arama çalışması yapan jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde kayıp çobana ait kıyafetleri Elazığ ile Tunceli arasında yer alan Keban Baraj Gölü’nün kenarında buldu. Bunun üzerine Jandarma ekipleri tekne ile yüzey taramasına başlarken, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden de ekip istendi.Tunceli ve çevre illerinden gelen AFAD ekiplerinin Keban Baraj Gölü’nde yaptığı çalışmada, kayıp çobanın cansız bedenine suda ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Tunceli İlimiz Çemişgezek İlçemizde çobanlık yapan Afgan uyruklu kişinin Çemişgezek-Uzungöl mevkii bölgesine hayvan otlatmaya çıktığı ancak şahsa ulaşılamadığının öğrenilmesine müteakip Çemişgezek Kaymakamımız koordinesinde Jandarma, AFAD ve Emniyet ekiplerimizden oluşan arama birliklerimizce arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış, yapılan aramalar sonucunda. Afgan uyruklu kişinin cansız bedenine Keban Baraj Gölü’nde ulaşılmıştır” denildi.

Tunceli’de kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:13
İkindi
15:20
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.