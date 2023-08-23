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Tunceli’de kırmızı listedeki Arap tavşanı görüntülendi

23.08.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli’nin Hozat ilçesinde görüntülendi.

Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.
Nesli tehlike altında bulunan ve IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, daha önce kent merkezi ve Nazımiye ilçesinde görüntülenmişti. Tavşan, bu kez de Tunceli’nin Hozat ilçesinde Vedat Aldemir isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda görüntülenen tavşan, bir süre sonra zıplayarak gözden kayboldu.

Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

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