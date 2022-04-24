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Tunceli'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti

24.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köprüden düşen kadın yaşamını yitirdi.

İlçede yaşayan 57 yaşındaki Ayşen Gür, kızıyla gezmek amacıyla Munzur Gözeleri'ne gitti.

Fotoğraf çekmek için köprüye çıkan Gür, yaslandığı tahta korkuluğun kırılması sonucu sudaki kayalıkların üzerine düştü.

Başından yaralanan Gür'ü gören çevredekiler, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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