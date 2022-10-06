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Tunceli'de müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı

06.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bağış yoluyla korumaya alınan 124 yıllık sahra topu, vinç yardımıyla getirildiği kent müzesinde sergilenmeye başlandı.

Tarihi kale, kilise ve köprülerin bulunduğu kentte, kültür varlıklarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesinde bulunan Ruslara ait 1898 yapımı sahra topu da kentteki müzeye bağışlandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatı ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'ın koordinesinde 2 parçaya ayrılan top, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak müzenin önüne getirildi.

Müze personeli ve yaklaşık 15 askerin desteğinde araçtan indirilip parçaları birleştirilen top, sergilenmek üzere bahçedeki yerine konuldu.

Koruma altına alınan, yaklaşık 6 kilometre menzile sahip topun, 1. Dünya Savaşı yıllarında kaldığı belirtildi.

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