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Tunceli’de nakil ve sevk belgesi olmayan 450 kilo somon imha edildi

İHA İHA
20.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de 450 kilogram somon, su ürünleri nakil ve sevk belgesi olmadığı için ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak imha edildi.

Elazığ’dan Trabzon’a götürülmek istenen 450 kilogram somonun bulunduğu araç, Tunceli’nin Pülümür ilçesi girişinde bulunan jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Su ürünleri nakil ve sevk belgesi olmayan ve insan sağlığını tehlikeye atacağı değerlendirilen ürünler için ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi.
Jandarma ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince el konulan somonlar, Pülümür Belediyesine ait iş makinesi tarafından kazılan çukura gömülerek imha edildi.

Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkların taşındığı aracın sürücüsüne 10 bin 494 TL para cezası da kesildi.

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