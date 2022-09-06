YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangını, ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yangının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorTunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:
Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldüKocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Tunceli orman kontrol

Tunceli Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:25
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:13
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.