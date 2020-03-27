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Tunceli'de sağlık çalışanlarına doğa ile iç içe konaklama imkanı

TUNCELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Munzur Vadisi kıyısındaki 70 yataklı doğa oteli, 1 Haziran'a kadar Kovid-19 nedeniyle çalışan ve konaklama sorunu yaşayan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle 70 yataklı doğa oteli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışan ve mesai saati bitimi hastaneden evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm önlemlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalar sürerken bazı sağlık çalışanların konaklama sorununun gündeme geldiğini ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Bu süreçte koronavirüs ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de çalışanlarımızın yer sorununu çözmek için Munzur Çayı kıyısında, doğa ile iç içe olan 70 yatak kapasiteli doğa oteli için görüşme yaptık. Firma sahibi dostumuz 1 Haziran tarihine kadar otelini sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis etti. Kendisine sağlık çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın mesai dışında dinlenmeleri ve konaklamaları için oteli kullanabilecek."

Sonel, vatandaşları koronavirüs ile mücadelede uyarılara dikkat ederek önlem almaya çağırdı, "Bu süreçte sağlığımız için lütfen evde kalmaya devam edelim. Evlerimizdeki zamanı aile bireylerimiz ile kitap okuyarak, birbirimize vakit ayırarak, sohbet ederek dolu dolu geçirelim." dedi.

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tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını

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