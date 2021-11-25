Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucusu hayatını kaybetti

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

İlçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Sefer Demir’in kullandığı 23 ABN 642 plakalı otomobil, Alakuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir’in cenazesi, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz