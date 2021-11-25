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Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucusu hayatını kaybetti

25.11.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucusu hayatını kaybetti

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

İlçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Sefer Demir’in kullandığı 23 ABN 642 plakalı otomobil, Alakuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir’in cenazesi, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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