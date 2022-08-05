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Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

05.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Özel eğitimli köpeklerle ilçe kırsalında arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınağı tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, güneş paneli, tansiyon ölçüm cihazı, 10 çift spor ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Tunceli operasyon

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