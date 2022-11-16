YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

16.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, jeneratör, 24'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 2 küçük tüp, tüplü ocak, sırt çantası, 3 kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıTunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyorDoğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyor
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulunduMeriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Tunceli sığınak operasyon
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.