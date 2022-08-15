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Tunceli'de teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı

15.08.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu anıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 1993 ve 1997'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu törenle anıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti olarak ezelden beri al bayrağın gölgesinde yol yürümeye devam ettiklerini belirterek, Anadolu'nun yiğitliğe, şehitliğe ve şehadete şahit topraklar olduğunu kaydetti.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Kaymakam Önder Koç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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şehit Tunceli Çemişgezek anma

Tunceli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

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Sabah
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Öğle
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